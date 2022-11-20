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Стул барный Валенсия велюр серый ножки цвет дерево

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Стул барный Валенсия велюр синий ножки цвет дерево
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Стул барный Валенсия велюр синий ножки цвет дерево

Характеристики товара

Описание

Барный стул «Валенсия» органично дополнит интерьер модного заведения или домашней кухни. Стильная модель высотой 72 см устойчиво стоит на четырех опорах с удобными подножками.
«Валенсия» позволит уютно расположиться, облокотиться на мягкую спинку и провести немало приятных минут за коктейлями и беседой. Глубокое сиденье удобной формы обито велюром.
Модель изготовлена на основе прочного металлического каркаса, стилизованного под натуральное дерево. Несмотря на небольшой вес, конструкция очень устойчива.
Приятный оттенок будет радовать долгое время – велюр является довольно прочный и износостойкий материал, который легко поддается чистке.
Элегантный лаконичный дизайн барного стула «Валенсия» открывает большие возможности для создания стильных интерьеров.
Красивый оттенок привнесет нотку свежести и оживит обстановку. Это идеальный выбор для тех, кто желает создать атмосферу свободы и радости.

2 коробки / 2 шт.
Габариты:
1короб: 56*53*77
2короб: 79*13,5*8
Объем: 0,32
1короб: 0,23
2короб: 0,09
Вес: 13
1короб: 8,7 кг,
2короб: 4,3 кг

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Основные характеристики

  • Высота1010 мм
  • Высота до сиденья720 мм
  • Ширина420 мм
  • Глубина480 мм
  • Ширина сиденья445 мм
  • Глубина сиденья445 мм
  • Вес9.9 кг
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.32 м3
  • Вес упаковки13 кг

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