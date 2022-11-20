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Стеклянный стол Венера графит, белый мрамор - фото 1Стеклянный стол Венера графит, белый мрамор - фото 2Стеклянный стол Венера графит, белый мрамор - фото 3Стеклянный стол Венера графит, белый мрамор - фото 4Стеклянный стол Венера графит, белый мрамор - фото 5Стеклянный стол Венера графит, белый мрамор - фото 6Стеклянный стол Венера графит, белый мрамор - фото 7Стеклянный стол Венера графит, белый мрамор - фото 8

Стеклянный стол Венера графит, белый мрамор

Артикул: CH-050-458
15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1100 мм
  • Ширина1100/1480 мм
  • Высота770 мм
  • Толщина столешницы25 мм
  • Вес56 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасаметалл
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбелый, серый
  • Страна изготовленияРоссия

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