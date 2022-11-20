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Стол на тумбе Оливер белый / лиственница горная - фото 1Стол на тумбе Оливер белый / лиственница горная - фото 2Стол на тумбе Оливер белый / лиственница горная - фото 3Стол на тумбе Оливер белый / лиственница горная - фото 4Стол на тумбе Оливер белый / лиственница горная - фото 5Стол на тумбе Оливер белый / лиственница горная - фото 6Стол на тумбе Оливер белый / лиственница горная - фото 7Стол на тумбе Оливер белый / лиственница горная - фото 8Стол на тумбе Оливер белый / лиственница горная - фото 9Стол на тумбе Оливер белый / лиственница горная - фото 10Стол на тумбе Оливер белый / лиственница горная - фото 11Стол на тумбе Оливер белый / лиственница горная - фото 12

Стол на тумбе Оливер белый / лиственница горная

Артикул: CH-050-460
10 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Ширина1000/1400 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы26 мм
  • Вес53 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасаЛДСП
  • Материал подстольяЛДСП
  • Цветбежевый, белый
  • Страна изготовленияРоссия

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