Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1000 мм
- Ширина1000/1400 мм
- Высота750 мм
- Толщина столешницы26 мм
- Вес53 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасаЛДСП
- Материал подстольяЛДСП
- Цветбежевый, белый
- Страна изготовленияРоссия
Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука
Стол АРКОС 19-1
Стол АРКОС 24
Кофейный стол BOMBAY
Кофейный стол BOMBAY натуральный
Стол НОРДИК нераскладной дуб
Стол ЦИЛИНДР
Стол Лофт 20
Стол Лофт 22
Стол Лофт 24
Стол Conti, бежевый глянец
Стол Rolf на металлокаркасе
Стол Brick ST
Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300
Стол Asti Foto
Стол Vision
Стол Geneva
Стол Лофт 81