Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина510 мм
- Высота860 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья380 мм
- Вес4.5 кг
- Объем0.045 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест1
- Страна изготовленияКитай
Стул Ува N, серый/ белый
Стул барный Ува S, серый/ бежевый
Стул Ува NS, голубой/ белый
Стул барный Ува L, коричневый/ шоколад
Стул барный Ува S какао/ венге
Стул Ува NS, коричневый/ венге
Стул Ува NS, береза/ белый
Стул барный Ува L, орех/ синий
Стул барный Ува L, серый/ шоколад
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