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Стул Роза, небесно-голубой велюр, ножки черные - фото 1Стул Роза, небесно-голубой велюр, ножки черные - фото 2Стул Роза, небесно-голубой велюр, ножки черные - фото 3Стул Роза, небесно-голубой велюр, ножки черные - фото 4Стул Роза, небесно-голубой велюр, ножки черные - фото 5Стул Роза, небесно-голубой велюр, ножки черные - фото 6

Стул Роза, небесно-голубой велюр, ножки черные

19 оценок
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Стул Navy, белый

Характеристики товара

Описание

Съемные металлические ножки

Обивка: Teddy 028

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес7,2 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветголубой

Стул Роза, небесно-голубой велюр, ножки черные — выполненные заказы

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