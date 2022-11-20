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Кресло офисное Амон PU - фото 1Кресло офисное Амон PU - фото 2Кресло офисное Амон PU - фото 3

Кресло офисное Амон PU

Артикул: CH-051-421
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подлокотники хромированный металл с пластиковыми накладками. Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении

Возможно исполнение в цветах: Бежевый,Коричневый, Серый, Черный

Материалы исполнения моделиМатериалы возможного исполнения на заказ
ЭкокожаНатуральная кожа, Экокожа ARIES коричневый, Экокожа ARIES св. бежевый, Экокожа PU 0103 коричневый, Экокожа PU 0007 черный, Экокожа PU 0009 бежевый, Ткань TW-11 черный, Ткань TW-12 серый, Ткань 10-356 (ТВИСТ 03 черная ), Ткань 20-23 серая (ТВИСТ 01серая ), Ткань 15-21 черная (КУРАЖ К черн.), Кожзам TERRA PVC черный
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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота1150/1250 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья490/590 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Обивкаэкокожа
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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