Характеристики товара
Описание
Подлокотники хромированный металл с пластиковыми накладками. Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении
Возможно исполнение в цветах: Бежевый,Коричневый, Серый, Черный
|Материалы исполнения модели
|Материалы возможного исполнения на заказ
|Экокожа
|Натуральная кожа, Экокожа ARIES коричневый, Экокожа ARIES св. бежевый, Экокожа PU 0103 коричневый, Экокожа PU 0007 черный, Экокожа PU 0009 бежевый, Ткань TW-11 черный, Ткань TW-12 серый, Ткань 10-356 (ТВИСТ 03 черная ), Ткань 20-23 серая (ТВИСТ 01серая ), Ткань 15-21 черная (КУРАЖ К черн.), Кожзам TERRA PVC черный
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина640 мм
- Высота1150/1250 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья490/590 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Обивкаэкокожа
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия