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Настоящее фото товара Стул Гаага коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Гаага коричневый
77 оценок
6 6902
6 790 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Гаага коричневый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Гаага коричневый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Гаага коричневый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Гаага коричневый производства ChiedoCover
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МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Гаага коричневый

Артикул: CH-008-759
77 оценок
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота960 мм
  • Высота до сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкие стулья с прочным каркасом и комфортной обивкой, обеспечивающей удобство при длительном сидении. Стильный и эргономичный дизайн делает эти стулья отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.

Особенности:
1. Комфорт: мягкое сиденье и спинка для максимального удобства
2. Практичность: прочный каркас и износостойкая обивка для длительной эксплуатации
3. Универсальность: элегантный дизайн, подходящий для разных интерьеров
4. Выгода: привлекательная цена при заказе от 10 штук, оптимальное соотношение цена/качество

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота960 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасадерево
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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