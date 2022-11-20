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Стул Гаага коричневый

93 оценкиХит продаж

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Стул Гаага красный

Характеристики товара

Описание

Мягкий стул Гаага лучший вариант среди мебели для ресторанов в экологическом стиле. Это качественный стул, изготовленный из дерева и имеющий легкий вес. Благодаря своей универсальности такие модели являются хорошим оснащением мебели для кафе. Интересный дизайн мягких стульев не оставит равнодушным ни одного посетителя.

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Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина620 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветкоричневый

Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
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