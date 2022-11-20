Характеристики товара
Описание
Мягкий стул Гаага лучший вариант среди мебели для ресторанов в экологическом стиле. Это качественный стул, изготовленный из дерева и имеющий легкий вес. Благодаря своей универсальности такие модели являются хорошим оснащением мебели для кафе. Интересный дизайн мягких стульев не оставит равнодушным ни одного посетителя.
Основные характеристики
- Высота950 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Ширина480 мм
- Глубина620 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьявелюр
- Цветкоричневый