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Стул Dabl wine red / gold

Артикул: CH-035-308
45 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Вес4.5 кг
  • Объем0.045 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияКитай

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