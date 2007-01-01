Стулья с металлическими ножками

Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
7 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки
Настоящее фото товара Стул Тюльпан, серый велюр, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Тюльпан, серый велюр, металлические ножки
Настоящее фото товара Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические, произведённого компанией ChiedoCover-16%
5 490 ₽6 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические
Настоящее фото товара Полукресло Огаста фиолетовый, комбинированный, ножки металлические, произведённого компанией ChiedoCover-24%
4 990 ₽6 550 ₽
Оптовая цена
4.7
Полукресло Огаста фиолетовый, комбинированный, ножки металлические
Настоящее фото товара Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover-30%
6 190 ₽8 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки
Настоящее фото товара Стул Kongsberg, бирюзовый, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover-13%
4 390 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Kongsberg, бирюзовый, металлические ножки
Настоящее фото товара Стул Марк, велюр желтый, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover-1%
НовинкаХит
4 350 ₽4 390 ₽
Оптовая цена
5
Стул Марк, велюр желтый, металлические ножки
Настоящее фото товара Стул Eames DSR белый, произведённого компанией ChiedoCover-13%
3 490 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Eames DSR белый
Настоящее фото товара Стул Eames DSR черный, произведённого компанией ChiedoCover-13%
3 490 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Eames DSR черный
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Eames DSR желтый, произведённого компанией ChiedoCover-23%
2 799 ₽3 599 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Eames DSR желтый
Настоящее фото товара Стул Eames DSR красный, произведённого компанией ChiedoCover-20%
2 890 ₽3 599 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Eames DSR красный
Настоящее фото товара Стул Eames DSR зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Eames DSR зеленый
Настоящее фото товара Стул Eames DSR кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
2 900 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Eames DSR кремовый
Настоящее фото товара Стул Eames DSR коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
2 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Eames DSR коричневый
Настоящее фото товара Стул Eames DSR оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Eames DSR оранжевый
Настоящее фото товара Стул Eames DAR черный, произведённого компанией ChiedoCover-11%
4 490 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Eames DAR черный
Настоящее фото товара Стул Eames DAR белый, произведённого компанией ChiedoCover-11%
4 490 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Eames DAR белый
Настоящее фото товара Стул Eames DAR бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 900 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Eames DAR бежевый
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Настоящее фото товара Стул Eames DAR желтый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Eames DAR желтый
Настоящее фото товара Стул Eames DAR коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Eames DAR коричневый
Настоящее фото товара Стул Eames DAR оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Eames DAR оранжевый
Настоящее фото товара Диван Дублин, произведённого компанией ChiedoCover
13 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Дублин
Настоящее фото товара Стул Дублин винный, произведённого компанией ChiedoCover
4 100 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Дублин винный
Настоящее фото товара Стул Дублин золотая осина, произведённого компанией ChiedoCover
4 100 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Дублин золотая осина
Настоящее фото товара Стул Дублин коралл, произведённого компанией ChiedoCover
4 100 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Дублин коралл
Настоящее фото товара Стул Дублин лепесток перца, произведённого компанией ChiedoCover
4 100 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Дублин лепесток перца
Настоящее фото товара Стул Дублин террариумный мох, произведённого компанией ChiedoCover
4 100 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Дублин террариумный мох
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Дублин тоффи, произведённого компанией ChiedoCover
4 100 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Дублин тоффи
Настоящее фото товара Стул Прайм экокожа серый, произведённого компанией ChiedoCover-19%
8 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Прайм экокожа серый
Настоящее фото товара Стул Прайм экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-19%
8 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Прайм экокожа коричневый
Настоящее фото товара Стул Оскар вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
9 990 ₽11 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Оскар вельвет серый
Настоящее фото товара Стул Оскар вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-26%
8 990 ₽11 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Оскар вельвет сине-зеленый
Настоящее фото товара Стул Оскар вельвет шампань, произведённого компанией ChiedoCover-17%
9 990 ₽11 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Оскар вельвет шампань
Настоящее фото товара Стул Оскар, вельвет оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
9 990 ₽11 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Оскар, вельвет оранжевый
Настоящее фото товара Стул Тео, произведённого компанией ChiedoCover
7 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Тео
Настоящее фото товара Стул Сиэтл, произведённого компанией ChiedoCover
4 750 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Сиэтл
Настоящее фото товара Стул Malabo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 250 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Malabo, серый
Настоящее фото товара Стул Macao, серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 100 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Macao, серый
Настоящее фото товара Стул Арт пэчворк-БВ, произведённого компанией ChiedoCover
8 100 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Арт пэчворк-БВ
Настоящее фото товара Стул Дублин куркума, произведённого компанией ChiedoCover
4 100 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Дублин куркума
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул Дублин манговый мохито, произведённого компанией ChiedoCover
4 100 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Дублин манговый мохито
Настоящее фото товара Стул Дублин фиеста, произведённого компанией ChiedoCover
4 100 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Дублин фиеста
Настоящее фото товара Стул Оскар, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Оскар

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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