Характеристики товара
Описание
Элегантная модель для современных офисов, кабинетов и пространств. Высокая эргономичная спинка обеспечивает поддержку спины на протяжении всего рабочего дня, а широкое сиденье - комфортную посадку. Хромированные подлокотники с мягкими накладками. Максимальная нагрузка 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина760 мм
- Глубина715 мм
- Высота11101/1210 мм
- Ширина сиденья550 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья460/560 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки680 мм
- Высота упаковки900 мм
- Глубина упаковки260 мм
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет