Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина550 мм
- Высота860 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Вес5 кг
- Объем0.065 л
- Материал ножекОкрашенный металл
- Количество мест1
- Страна изготовленияКитай
Стул В-610
Стул В-1
Стул В-2
Стул Волна, хром
Стул В-630
Стул В-630 Лайт
Стул В-630 Грейс
Стул Дэгни
Стул Дэгни Грэйс
Стул Мирэлла
Чехол 55
Кресло Хольмен, коричневый
Диван Бран, охра
Стул Кензи пыльно-розовый
Подвесной светильник V2870-1P Brizzi 1*E14*40W
Журнальный столик Stone 01, белый