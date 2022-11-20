Товар в корзине. Перейти
Стул Fox beige / black - фото 1Стул Fox beige / black - фото 2Стул Fox beige / black - фото 3Стул Fox beige / black - фото 4Стул Fox beige / black - фото 5Стул Fox beige / black - фото 6

Стул Fox beige / black

Артикул: CH-035-302
36 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Tod beige / black
Стул Tod beige / black
Следующий Стул Fox black / light purple
Стул Tod beige / black

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Вес5 кг
  • Объем0.065 л
  • Материал ножекОкрашенный металл
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияКитай

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул В-610, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
51

Стул В-610

Настоящее фото товара Стул В-1, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
96

Стул В-1

Настоящее фото товара Стул В-2, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена
76

Стул В-2

Стул Волна, хромНастоящее фото товара Стул Волна, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена
94

Стул Волна, хром

Стул В-630 Настоящее фото товара Стул В-630 , произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена
87

Стул В-630

Стул В-630 ЛайтНастоящее фото товара Стул В-630 Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена
83

Стул В-630 Лайт

Стул В-630 ГрейсНастоящее фото товара Стул В-630 Грейс, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена
91

Стул В-630 Грейс

Стул ДэгниНастоящее фото товара Стул Дэгни, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
90

Стул Дэгни

Стул Дэгни ГрэйсНастоящее фото товара Стул Дэгни Грэйс, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена
66

Стул Дэгни Грэйс

Стул МирэллаНастоящее фото товара Стул Мирэлла, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена
40

Стул Мирэлла

С этим товаром покупают

Чехол 55Настоящее фото товара Чехол 55, произведённого компанией ChiedoCover
от690
37

Чехол 55

Кресло Хольмен, коричневыйНастоящее фото товара Кресло Хольмен, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена
40

Кресло Хольмен, коричневый

Диван Бран, охраНастоящее фото товара Диван Бран, охра, произведённого компанией ChiedoCover
92 790
Оптовая цена
87

Диван Бран, охра

Распродажа
Стул Кензи пыльно-розовыйНастоящее фото товара Стул Кензи пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99015
14 090 ₽Оптовая цена
65

Стул Кензи пыльно-розовый

В наличии 39 шт.
Распродажа
Подвесной светильник V2870-1P Brizzi 1*E14*40WНастоящее фото товара Подвесной светильник V2870-1P Brizzi 1*E14*40W, произведённого компанией ChiedoCover
2 99034
4 490 ₽Оптовая цена
35

Подвесной светильник V2870-1P Brizzi 1*E14*40W

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Журнальный столик Stone 01, белый, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена
50

Журнальный столик Stone 01, белый

Другие товары из раздела другие

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
47

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена
39

Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
35

Стул Луи Гост Синий, пластиковый

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
32

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый

В наличии 5 шт.
Настенная полка СотыНастоящее фото товара Настенная полка Соты, произведённого компанией ChiedoCover
2 190
42

Настенная полка Соты