Характеристики товара
Описание
Размер упаковки (ДхШхВ)470 x 600 x 1050 мм
Вес7.5 кг
Объем0.3 куб. м
Основные характеристики
- Высота960 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Ширина510 мм
- Глубина550 мм
Размер упаковки (ДхШхВ)470 x 600 x 1050 мм
Вес7.5 кг
Объем0.3 куб. м
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный