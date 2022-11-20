Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина750 мм
- Высота600 мм
- Профиль каркаса40х20 мм
- Вес9.8 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Помогите нам стать лучше! Пришлите фото или видео, а мы опубликуем это на сайте в разделе «фотографии покупателей».
Письменный стол Уно белый
Вешалка костюмная Галант 353
Стол журнальный
Кресло офисное Парламент, хром
Стул Chilli Q, светло-серый велюр/ белый каркас
Стул на колесах Perfecto Roll, розовая экокожа
Стул Solar, ножки черные, велюр розовый