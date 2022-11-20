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Чехол на стул со спинкой CHILLY, коричневый - фото 1Чехол на стул со спинкой CHILLY, коричневый - фото 2Чехол на стул со спинкой CHILLY, коричневый - фото 3Чехол на стул со спинкой CHILLY, коричневый - фото 4Чехол на стул со спинкой CHILLY, коричневый - фото 5Чехол на стул со спинкой CHILLY, коричневый - фото 6

Чехол на стул со спинкой CHILLY, коричневый

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Характеристики товара

Описание

Мягкий и приятный на ощупь чехол на стул CHILLY (Чили) из велюра обновит ваш стул. Идеальная посадка чехла на стул со спинкой исключает провисание и складки. Недорогое решение для быстрой смены интерьера от бренда CHIEDOCOVER. Чехол на стул кухонный идеально впишется в интерьер вашего дома (дачи) и сохранит первоначальный вид стульев в отличном состоянии. Чехол на стул офисный декорирован прострочкой квадрат. Велюр - плотная и мягкая, нетянущаяся ткань. Ткань устойчива к истиранию со сроком эксплуатации до 40000 циклов. В сиденье и спинку чехла вшит поролон (10мм). Чехол полностью закрывает спинку и сиденье стула. Чехол на стул фиксируется с помощью резинки, вшитой в нижнюю часть сиденья.

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Основные характеристики

  • Высота410 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина400 мм
  • Вес0,4 кг
  • Материалвелюр
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки40 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Объём упаковки0.77 м3
  • Вес упаковки0.40 кг
Сошьём чехол на стул на заказ

Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ
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