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Стул Gabi, blue

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Размер упаковки (ДхШхВ)

705 x 585 x 515 мм
Вес
5.53 кг
Объем
0.053 куб. м

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина530 мм
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