Характеристики товара
Описание
Размер упаковки (ДхШхВ)
705 x 585 x 515 мм
Вес
5.53 кг
Объем
0.053 куб. м
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина500 мм
- Глубина530 мм
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Размер упаковки (ДхШхВ)
705 x 585 x 515 мм
Вес
5.53 кг
Объем
0.053 куб. м
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