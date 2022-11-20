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Стул Wishbone, бежевый

Артикул: CH-053-380
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Модель Wishbone разработана в 1949 году известным датским дизайнером Хансом Вегнером – такое сильное впечатление произвели на маэстро классические портреты датских торговцев, восседающих на китайских стульях династии Мин.

Стул Wishbone выполнен из натурального дерева, имеет оригинальную форму спинки сиденья – «вилка», а также сиденье с ручным плетением из джута. Модель очень популярна не только за рубежом, но и в России. Вы желаете, мы производим!
Изучив все тонкости геометрии и технику плетения, мы запустили производство данной модели «под заказ». Вы можете увидеть свой стул Wishbone в натуральном, черном, белом и др. оттенках каркаса.

Модель прекрасно подойдет при оформлении столовых, гостиных и любых других помещений, благодаря сочетанию массивного размера с отсутствием тяжеловесности. Располагаться на стуле Wishbone комфортно, так как спинка обеспечивает необходимую поддержку сидящему.

МАССИВ КАРКАСА: бук натуральный
СИДЕНЬЕ: джут (ручное плетение)

Изготавливается под заказ
Срок изготовления – 30 дней

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес8 кг
  • Обивкаджут
  • Каркасбук

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