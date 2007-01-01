Характеристики товара
Описание
Стул пластиковый Кроссбэк белый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина430 мм
- Высота890 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес3.95 кг
- Максимальная нагрузка160 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветбелый
- Обивкаотсутствует
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке5 шт
- Ширина упаковки1430 мм
- Высота упаковки480 мм
- Глубина упаковки680 мм
- Вес упаковки20 кг
- Объём упаковки0.47 м3
- Габариты упаковки для логистики1430
- Изделия стопируютсяДа