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Настоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Кроссбэк пластиковый белый
26 оценок
2 99067
8 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Кроссбэк пластиковый белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Кроссбэк пластиковый белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Кроссбэк пластиковый белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Кроссбэк пластиковый белый производства ChiedoCover
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Реальное изображение товара 6 Стул Кроссбэк пластиковый белый производства ChiedoCover
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Распродажа

Стул Кроссбэк пластиковый белый

Артикул: CH-005-535
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул пластиковый Кроссбэк белый

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес3.95 кг
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый
  • Обивкаотсутствует

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке5 шт
  • Ширина упаковки1430 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Глубина упаковки680 мм
  • Вес упаковки20 кг
  • Объём упаковки0.47 м3
  • Габариты упаковки для логистики1430
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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