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Стул КАПРИ 24-3 полубарный - фото 1

Стул КАПРИ 24-3 полубарный

7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1030 мм
  • Высота до сиденья660 мм
  • Ширина440 мм
  • Глубина470 мм
  • Вес6 кг

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Вес упаковки8 кг

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