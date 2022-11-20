Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1030 мм
- Высота до сиденья660 мм
- Ширина440 мм
- Глубина470 мм
- Вес6 кг
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.29 м3
- Вес упаковки8 кг
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая
Подстолье металлическое 1223
Подстолье металлическое 1044
Подстолье металлическое 1717
Подстолье металлическое 1244
Подстолье металлическое 1245
Полукресло Лилия, серо-розовый
Стул офисный Mariquita на колесной основе с подлокотниками
Стул Калгари мятный
Стул Харизма NEW, пластиковый, черный