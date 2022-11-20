Характеристики товара
Описание
Вес
7.9 кг
Объем
0.191 куб. м
Размер упаковки (ДхШхВ)
750х650х550 мм
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Высота до сиденья620 мм
- Ширина460 мм
- Глубина530 мм
Вес
7.9 кг
Объем
0.191 куб. м
Размер упаковки (ДхШхВ)
750х650х550 мм
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный