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Стул Джама - фото 1

Стул Джама

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Вес

7.9 кг
Объем
0.191 куб. м
Размер упаковки (ДхШхВ)
750х650х550 мм

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья620 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина530 мм

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