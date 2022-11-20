Товар в корзине. Перейти
Подушка для стула Кроссбэк, салатовая - фото 1Подушка для стула Кроссбэк, салатовая - фото 2Видеообзор подушек на стулья - видео 3

Подушка для стула Кроссбэк, салатовая

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подушка для стула Кроссбэк, черная
Подушка для стула Кроссбэк, черная
Следующий Подушка для стула Кроссбэк, красная
Подушка для стула Кроссбэк, черная

Популярные варианты ткани

Подушка для стула Кроссбэк, салатовая - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Подушка для стула Кроссбэк, салатовая - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Подушка для стула Кроссбэк, салатовая - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Подушка для стула Кроссбэк, салатовая - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Подушка для стула Кроссбэк, салатовая - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Подушка для стула Кроссбэк, салатовая - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Подушка для стула Кроссбэк, салатовая - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Подушка для стула Кроссбэк, салатовая - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Подушка для стула Кроссбэк, салатовая - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Подушка для стула Кроссбэк, салатовая - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Подушка для стула Кроссбэк, салатовая - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Подушка для стула Кроссбэк, салатовая - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Подушка для стула Кроссбэк, салатовая - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Подушка для стула Кроссбэк, салатовая - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Подушка для стула Кроссбэк, салатовая - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
Подушка для стула Кроссбэк, салатовая - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Подушка для стула Кроссбэк, салатовая - ткань в цвете 1000-9051000-905
Подушка для стула Кроссбэк, салатовая - ткань в цвете 1000-5131000-513
Подушка для стула Кроссбэк, салатовая - ткань в цвете 1000-1071000-107
Подушка для стула Кроссбэк, салатовая - ткань в цвете 1000-0001000-000
Смотреть полный каталог тканей

Характеристики товара

Описание

Ткань: журавинка / рогожка / шенилл / жаккард / кожзам / ричард

Наполнитель: поролон

Толщина: 2 / 3 / 5 см

Способ крепления к стулу: липучка, цвет белый

Цвет подушки может быть любым

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветзеленый

Варианты размеров

Ткань Толщинамм Оптовая цена
Журавинка 20 550
Журавинка
 30 590
Журавинка 50 690
Рогожка 20 590
Рогожка 30 650
Рогожка 50 750
Жаккард 20 550
Жаккард 30 650
Жаккард 50 750
Шенилл 20 590
Шенилл 30 650
Шенилл 50 750
Ричард 20 610
Ричард 30 650
Ричард 50 790
Кожзам 20 650
Кожзам 30 690
Кожзам 50 790

Похожие товары

Подушка для стула Кроссбэк, желтаяНастоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена
9

Подушка для стула Кроссбэк, желтая

Подушка для стула Кроссбэк, белаяНастоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена
15

Подушка для стула Кроссбэк, белая

Подушка для стула Кроссбэк, фиолетоваяНастоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена
13

Подушка для стула Кроссбэк, фиолетовая

Подушка для стула Кроссбэк, синяяНастоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена
7

Подушка для стула Кроссбэк, синяя

Подушка для стула Кроссбэк, чернаяНастоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена
7

Подушка для стула Кроссбэк, черная

Подушка для стула Кроссбэк, краснаяНастоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, красная, произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена
7

Подушка для стула Кроссбэк, красная

Подушка для стула Кроссбэк, 2см, зеленаяНастоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, 2см, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена
6

Подушка для стула Кроссбэк, 2см, зеленая

Подушка для стула Кроссбэк, коричневаяНастоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена
9

Подушка для стула Кроссбэк, коричневая

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белаяНастоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая, произведённого компанией ChiedoCover
от59015
690 ₽Оптовая цена
135Хит

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая

В наличии 50 шт.
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, чернаяНастоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
6

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, черная

С этим товаром покупают
Chester креслоНастоящее фото товара Chester кресло, произведённого компанией ChiedoCover
от78 990
Оптовая цена
11

Chester кресло

Chester диван 3-х местныйНастоящее фото товара Chester диван 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
170 690
Оптовая цена
8

Chester диван 3-х местный

Настоящее фото товара Подвесной светильник Proton №4, произведённого компанией ChiedoCover
26 990
Оптовая цена
12

Подвесной светильник Proton №4

Кресло пластиковое Chloe Mon Amour, ленНастоящее фото товара Кресло пластиковое Chloe Mon Amour, лен, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
10

Кресло пластиковое Chloe Mon Amour, лен

Кресло пластиковое Chloe Mon Amour, красныйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Chloe Mon Amour, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
11

Кресло пластиковое Chloe Mon Amour, красный

Кресло пластиковое Chloe Trend Mon Amour, ленНастоящее фото товара Кресло пластиковое Chloe Trend Mon Amour, лен, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
10

Кресло пластиковое Chloe Trend Mon Amour, лен

Другие товары из разделаподушки для сидения
Подушка-чехол 03 для стула КьявариНастоящее фото товара Подушка-чехол 03 для стула Кьявари, произведённого компанией ChiedoCover
от690
13

Подушка-чехол 03 для стула Кьявари

Подушка-чехол 05 на стул КьявариНастоящее фото товара Подушка-чехол 05 на стул Кьявари, произведённого компанией ChiedoCover
от890
6

Подушка-чехол 05 на стул Кьявари

Подушка 01 для стула Кьявари, 5смНастоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена
6

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см