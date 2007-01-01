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Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, салатовая, произведённого компанией ChiedoCover
Подушка для стула Кроссбэк, салатовая
36 оценок
590
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Подушка для стула Кроссбэк, салатовая - фото 1Подушка для стула Кроссбэк, салатовая - фото 2Видеообзор подушек на стулья - видео 3

Подушка для стула Кроссбэк, салатовая

Артикул: CH-003-706
36 оценок
Основные характеристики
  • Цветзеленый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Создайте уютную и гостеприимную атмосферу в вашем заведении с нашими подушками на стулья. Идеальное решение для ресторанов, кафе, баров и отелей, которые ценят комфорт своих посетителей и стремятся к безупречному сервису.

Ключевые преимущества:
Повышенный комфорт для гостей
Мягкая и упругая набивка подушек обеспечивает приятное сидение даже при длительном пребывании. Ваши гости оценят заботу о их удобстве, что положительно скажется на их впечатлении о заведении.

Прочность и долговечность
Подушки изготовлены из качественных материалов, устойчивых к истиранию и выцветанию. Они выдерживают интенсивное использование, сохраняя свой внешний вид и функциональность на долгие годы.

Легкость в уходе и гигиена
Подушки легко снимаются и чистятся, что упрощает поддержание чистоты и гигиены в зале. Это особенно важно для заведений с высокой проходимостью.

Универсальный дизайн
Лаконичный и стильный внешний вид подушек позволяет им гармонично вписаться в любой интерьер, будь то классический ресторан или современное кафе.

Экономия и выгода
Мы предлагаем выгодные оптовые цены для бизнеса, что позволяет вам оптимизировать бюджет без ущерба для качества.

Наши подушки на стулья – это не только комфорт для ваших гостей, но и выгодное решение для вашего бизнеса. Они сочетают в себе качество, стиль и доступность, помогая вам создавать неповторимую атмосферу в заведении.

Ткань: журавинка / рогожка / шенилл / жаккард / кожзам / ричард

Наполнитель: поролон

Толщина: 2 / 3 / 5 см

Способ крепления к стулу: липучка, цвет белый

Цвет подушки может быть любым

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Ткань Толщинамм Оптовая цена
Журавинка 20 550
Журавинка
 30 590
Журавинка 50 690
Рогожка 20 590
Рогожка 30 650
Рогожка 50 750
Жаккард 20 550
Жаккард 30 650
Жаккард 50 750
Шенилл 20 590
Шенилл 30 650
Шенилл 50 750
Ричард 20 610
Ричард 30 650
Ричард 50 790
Кожзам 20 650
Кожзам 30 690
Кожзам 50 790
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по замерамВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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