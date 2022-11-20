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Стул Лоренс NEW, велюр антрацитовый - фото 1Стул Лоренс NEW, велюр антрацитовый - фото 2Стул Лоренс NEW, велюр антрацитовый - фото 3Стул Лоренс NEW, велюр антрацитовый - фото 4Стул Лоренс NEW, велюр антрацитовый - фото 5Стул Лоренс NEW, велюр антрацитовый - фото 6Стул Лоренс NEW, велюр антрацитовый - фото 7

Стул Лоренс NEW, велюр антрацитовый

Артикул: CH-050-075
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Интересное сочетание современного дизайна и вневременной мебельной классики. Обивка из мебельной ткани, мягкой, бархатистой и очень приятной на ощупь. Мебельная ткань велюр - очень практичная и устойчивая к истиранию.

1 коробка / 4 шт
Габариты: 87*70.5*53.5
Вес брутто: 29,200
Объем: 0,327

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес6.3 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьявельвет
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки870 мм
  • Высота упаковки705 мм
  • Глубина упаковки535 мм
  • Объём упаковки0.33 м3
  • Вес упаковки29.20 кг

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