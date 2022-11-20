Характеристики товара
Описание
Интересное сочетание современного дизайна и вневременной мебельной классики. Обивка из мебельной ткани, мягкой, бархатистой и очень приятной на ощупь. Мебельная ткань велюр - очень практичная и устойчивая к истиранию.
1 коробка / 4 шт
Габариты: 87*70.5*53.5
Вес брутто: 29,200
Объем: 0,327
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина630 мм
- Высота840 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес6.3 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьявельвет
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки870 мм
- Высота упаковки705 мм
- Глубина упаковки535 мм
- Объём упаковки0.33 м3
- Вес упаковки29.20 кг