Товар в корзине. Перейти
Диван Макадо угловой беленый дуб, royal blue - фото 1Диван Макадо угловой беленый дуб, royal blue - фото 2Диван Макадо угловой беленый дуб, royal blue - фото 3Диван Макадо угловой беленый дуб, royal blue - фото 4Диван Макадо угловой беленый дуб, royal blue - фото 5Диван Макадо угловой беленый дуб, royal blue - фото 6

Диван Макадо угловой беленый дуб, royal blue

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Кентау Угловой вельвет дуб венге, желтый
Диван Кентау Угловой вельвет дуб венге, желтый
Следующий Диван Макадо угловой сосна, бирюзовый
Диван Кентау Угловой вельвет дуб венге, желтый

Характеристики товара

Описание

Диван Магнус Угловой станет приятным приобретением для вашего дома.
Диван изготовлен: из массива сосны, а значит из экологически чистого материала.
Мягкий матрас и шесть приспинных подушек позволяют с комфортом разместиться на данном диване.
Материал обивки: рогожа, вельвет, или экокожа на выбор.
Угловой диван Магнус совмещает в себе хорошее качество и дизайн.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2180 мм
  • Ширина1530 мм
  • Высота800 мм
  • Вес80 кг
  • Материалткань, вельвет, дерево, сосна
  • Цветсиний, белый

Похожие товары

Диван БурлескНастоящее фото товара Диван Бурлеск, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена
6

Диван Бурлеск

Диван кресло Хэнк Настоящее фото товара Диван кресло Хэнк , произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
16

Диван кресло Хэнк

Настоящее фото товара Диван кресло для ресторана, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
18

Диван кресло для ресторана

Диван 3-местный барныйНастоящее фото товара Диван 3-местный барный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
40

Диван 3-местный барный

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
2

Диван Шлягер

Настоящее фото товара Диван высокий стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
от33 890
Оптовая цена
16

Диван высокий стяжка

Настоящее фото товара Диван с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
28

Диван с подлокотниками

Настоящее фото товара Диван Дуплет, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
10

Диван Дуплет

Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от49 000
Оптовая цена
10

Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый

Диван Chesterfield Lux двухместный серыйНастоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный серый, произведённого компанией ChiedoCover
от63 490
Оптовая цена
9

Диван Chesterfield Lux двухместный серый

С этим товаром покупают
Стул Патрик 20мм ЛайтНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99023
2 560 ₽
11

Стул Патрик 20мм Лайт

Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черныйНастоящее фото товара Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69016
2 000 ₽
36

Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный

Стул Сахара 25мм с наружними заглушкамиНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм с наружними заглушками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 800 ₽
36

Стул Сахара 25мм с наружними заглушками

Стул Кьявари дерево белый, ореховая патинаНастоящее фото товара Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина, произведённого компанией ChiedoCover
от4 19021
5 290 ₽
11Хит

Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина

Стул Кейт складной пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кейт складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99015
3 490 ₽Оптовая цена
15

Стул Кейт складной пластиковый

В наличии 100 шт.
Стул Наполеон New, пластиковый, цветнойНастоящее фото товара Стул Наполеон New, пластиковый, цветной, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
8

Стул Наполеон New, пластиковый, цветной

Стул Сердце, велюр Imperia red красный, каретная стяжкаНастоящее фото товара Стул Сердце, велюр Imperia red красный, каретная стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
39

Стул Сердце, велюр Imperia red красный, каретная стяжка

Другие товары из разделадиваны для кухни
Диван ВинтажНастоящее фото товара Диван Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
22Хит

Диван Винтаж

Диван ДублинНастоящее фото товара Диван Дублин, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
5

Диван Дублин

Модульный диван Baff, велюр selesta 22Настоящее фото товара Модульный диван Baff, велюр selesta 22, произведённого компанией ChiedoCover
от76 900
12

Модульный диван Baff, велюр selesta 22