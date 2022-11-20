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Стул Hans белый, каркас черный

Артикул: CH-053-396
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Hans выполнен с особой тщательностью и вниманием к деталям. Имеет удобное сиденье и эргономичную изогнутую спинку, обеспечивающую комфорт и поддержку для спины.
Стул Hans прекрасное дополнение к любому интерьеру. Он будет радовать вас своей красотой и функциональностью на протяжении многих лет.

МАССИВ КАРКАСА: бук натуральный (эмаль черная)
СИДЕНЬЕ: ткань (Шенилл)

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота760 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес8 кг
  • Максимальная нагрузка110 кг
  • Обивкашенилл
  • Каркасбук
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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