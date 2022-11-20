Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Высота820 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Глубина590 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Вес5,9 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветбежевый
Стул В-1
Стул В-2
Стул Волна, хром
Стул В-630
Стул В-630 Лайт
Стул В-630 Грейс
Стул Дэгни
Стул Дэгни Грэйс
Стул Мирэлла
Стул Мирэлла Лайт
Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото
Стул Астана 25мм - золото, корона синяя
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой
Стул Виота 223, Stone
Стул пластиковый Miss Bibi, белый, красный
Стул UNO soft серый
Обеденный стул Чико, темно-синий