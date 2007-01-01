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Настоящее фото товара Стул Аэр, ножки черные, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Аэр, ножки черные, велюр бежевый
64 оценки
5 09013
5 790 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Аэр, ножки черные, велюр бежевый - фото 1Стул Аэр, ножки черные, велюр бежевый - фото 2Стул Аэр, ножки черные, велюр бежевый - фото 3Стул Аэр, ножки черные, велюр бежевый - фото 4Стул Аэр, ножки черные, велюр бежевый - фото 5Стул Аэр, ножки черные, велюр бежевый - фото 6Стул Аэр, ножки черные, велюр бежевый - фото 7Стул Аэр, ножки черные, велюр бежевый - фото 8Стул Аэр, ножки черные, велюр бежевый - фото 9
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Реальное изображение товара 1 Стул Аэр, ножки черные, велюр бежевый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Аэр, ножки черные, велюр бежевый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Аэр, ножки черные, велюр бежевый производства ChiedoCover
Хит

Стул Аэр, ножки черные, велюр бежевый

Артикул: CH-049-422
64 оценкиХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота820 мм
  • Глубина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота820 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес5,9 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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