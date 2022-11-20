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Кресло Corsica

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Диван Corsica 2-местный
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Диван Corsica 2-местный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Ширина740 мм
  • Глубина850 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань

Популярные варианты обивки

Кресло Corsica - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Corsica - обивка в цвете 0909
Кресло Corsica - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Corsica - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Corsica - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Corsica - обивка в цвете CreamCream
Кресло Corsica - обивка в цвете 666666
Кресло Corsica - обивка в цвете 0404
Кресло Corsica - обивка в цвете ecruecru
Кресло Corsica - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Corsica - обивка в цвете 1414
Кресло Corsica - обивка в цвете 88
Кресло Corsica - обивка в цвете 4141
Кресло Corsica - обивка в цвете 2626
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