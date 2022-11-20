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Стул Мия, зеленый

Артикул: CH-051-153
5 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Ширина420 мм
  • Высота750 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Максимальная нагрузка90 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасабук
  • Цветбежевый, зеленый
  • Страна изготовленияКитай

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