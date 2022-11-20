Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина500 мм
- Ширина420 мм
- Высота750 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Максимальная нагрузка90 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасабук
- Цветбежевый, зеленый
- Страна изготовленияКитай
Стул Версаль велюр винный
Стул Флекс велюр оливковый
Стул Версаль велюр зеленый
Стул Версаль велюр капучино
Стул Версаль велюр пыльно - синий
Стул Версаль велюр серый
Стул Версаль велюр черный
Стул Диана велюр оранжевый
Стул обеденный Batista, мятный
Стул обеденный Batista, зеленый
Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя
Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой
Стул Барбара NEW велюр серо-голубой
Стул Laval, белая экокожа/ золото
Стул William ромб бархат пудровый
Стул Амэндо
Кресло Barri, бордовый