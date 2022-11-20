Стул Seattle V, бежевый велюр/ черный каркас

10 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Seattle V, бежевый велюр/ черный каркас

4.2
6 400 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Seattle, серый кварц, ткань/ антрацит, экокожа
Стул Seattle, серый кварц, ткань/ антрацит, экокожа
Следующий Стул Seattle V, латте велюр/ черный каркас
Стул Seattle V, латте велюр/ черный каркас

Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 4 шт/ 2 кор

Вес брутто: 8

Объем: 0.128

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветбежевый
  • Высота840 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина620 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Скатерть Panama Dolce, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена
13

Скатерть Panama Dolce

Настоящее фото товара Скатерть Saten, произведённого компанией ChiedoCover
от1 510
Оптовая цена
13

Скатерть Saten

Настоящее фото товара Скатерть Madrid габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от620
Оптовая цена
10

Скатерть Madrid габардин

Настоящее фото товара Скатерть Lashonda рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
8

Скатерть Lashonda рогожка

Скатерть ProfylineНастоящее фото товара Скатерть Profyline, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена
11

Скатерть Profyline

Настоящее фото товара Скатерть журавинка D300, слоновая кость, цветок, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
12

Скатерть журавинка D300, слоновая кость, цветок

В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Скатерть Ленни, натуральный лен, произведённого компанией ChiedoCover
1 690
Оптовая цена
15

Скатерть Ленни, натуральный лен

Другие товары из раздела

Стул Sorrel, бежевый велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Sorrel, бежевый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
7 200
Оптовая цена
7

Стул Sorrel, бежевый велюр/ черный каркас

Стул Teramo, бежевый велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Teramo, бежевый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
5 500
Оптовая цена
7

Стул Teramo, бежевый велюр/ черный каркас

Стул Tintin, светло-серый велюр/ белый каркасНастоящее фото товара Стул Tintin, светло-серый велюр/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
5 350
Оптовая цена
11

Стул Tintin, светло-серый велюр/ белый каркас

Настоящее фото товара Стул Tintin, голубой велюр/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
5 350
Оптовая цена
8

Стул Tintin, голубой велюр/ белый каркас

Стул Eames DAW красныйНастоящее фото товара Стул Eames DAW красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 99021
4 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Eames DAW красный

В наличии 35 шт.
Настоящее фото товара Стул Eames Прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99015
6 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Eames Прозрачный

В наличии 72 шт.
Настоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69011
2 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Eames Черный

В наличии 100 шт.