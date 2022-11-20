Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1080 мм
- Ширина530 мм
- Глубина530 мм
- Материал каркасадерево
- Цветсерый, бежевый
Стул Ницца барный
Стул Элис полубарный мятный
Стул Элис полубарный темно-синий
Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки
Стул барный Флэш черный
Стул барный Libra зеленый
Стул барный Мартин черный
Стул барный Турин изумрудный
Стул барный Турин пудровый
Стул барный Орион черный
Стул Luberon с патиной
Стул Кроссбэк флаг
Стул Кроссбэк, венге, патина белая
Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой
Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый
Стул пластиковый Cross, черный
Стул Кроссбэк, светлый орех
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло