Характеристики товара
Описание
Размер упаковки (ДхШхВ): 580 x 380 x 380 мм
Вес: 3 кг
Объем: 0.084 куб. м
Основные характеристики
- Ширина350 мм
- Глубина350 мм
- Высота460 мм
- Вес3 кг
- Материал ножекМассив березы
- Страна изготовленияРоссия
Размер упаковки (ДхШхВ): 580 x 380 x 380 мм
Вес: 3 кг
Объем: 0.084 куб. м
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