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Стул деревянный Орфео бежевый

Артикул: CH-034-989
5 оценок
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Стул деревянный Фабиано бежевый

Характеристики товара

Описание

Размер упаковки (ДхШхВ): 580 x 380 x 380 мм
Вес: 3 кг
Объем: 0.084 куб. м

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Основные характеристики

  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота460 мм
  • Вес3 кг
  • Материал ножекМассив березы
  • Страна изготовленияРоссия

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