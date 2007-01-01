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Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost NEW серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Victoria Ghost NEW серый
26 оценок
5 79043
9 990 ₽
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Стул Victoria Ghost NEW серый - фото 1Стул Victoria Ghost NEW серый - фото 2
Распродажа

Стул Victoria Ghost NEW серый

Артикул: CH-052-617
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина350 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Дизайнерский стул Victoria Ghost изготовлен из поликарбоната. Экологически чистый и долговечный материал обладает хорошей прочностью, термостойкостью и малым весом. Стул Victoria Ghost переживет не одно десятилетие, сохранив свои качества и красоту. Высокая спинка и просторное сиденье обеспечивают комфортную посадку. Современное дизайнерское решение в виде отсутствия цвета позволяет вписать стул в любой интерьер, не перегружая пространство. Несмотря на хрупкий внешний вид, стул Victoria выдерживает нагрузку в 150 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина350 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес3.8 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки380 мм
  • Высота упаковки1040 мм
  • Глубина упаковки640 мм
  • Вес упаковки16.81 кг
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Габариты упаковки для логистики640
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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