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Стул Victoria Ghost NEW серый - фото 1Стул Victoria Ghost NEW серый - фото 2

Стул Victoria Ghost NEW серый

Артикул: CH-052-617
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Дизайнерский стул Victoria Ghost изготовлен из поликарбоната. Экологически чистый и долговечный материал обладает хорошей прочностью, термостойкостью и малым весом. Стул Victoria Ghost переживет не одно десятилетие, сохранив свои качества и красоту. Высокая спинка и просторное сиденье обеспечивают комфортную посадку. Современное дизайнерское решение в виде отсутствия цвета позволяет вписать стул в любой интерьер, не перегружая пространство. Несмотря на хрупкий внешний вид, стул Victoria выдерживает нагрузку в 150 кг.

1 коробка / 4 шт.
Габариты: 64*38*104
Объем: 0,253

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина250 мм
  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес2,8 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветпрозрачный
  • Страна изготовленияКитай

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