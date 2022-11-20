Характеристики товара
Описание
Мягкие стулья Peki станут истинным украшением интерьера в любом стиле. Они одинаково хорошо подойдут как для гостиной, так и для спальни и даже для кафе или ресторана. Стул с мягкой спинкой располагает к комфорту и уюту. Обивка — мягкий нежный велюр, к которому приятно прикасаться. При этом стул крепкий и надежный благодаря металлическому каркасу. Отличительная особенность серии — серебряные кончики ножек, которые выполнены из металла, окрашенного в черный цвет. Сочетание серого с черным станет ярким акцентом в светлом интерьере или подчеркнет классический дизайн помещения.
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Ширина530 мм
- Глубина610 мм
- Высота посадочного места 505 мм
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветзеленый, коричневый
- Материал ножекметалл
- Страна изготовленияРоссия