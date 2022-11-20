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Стул Peki зеленый, коричневый

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Характеристики товара

Описание

Мягкие стулья Peki станут истинным украшением интерьера в любом стиле. Они одинаково хорошо подойдут как для гостиной, так и для спальни и даже для кафе или ресторана. Стул с мягкой спинкой располагает к комфорту и уюту. Обивка — мягкий нежный велюр, к которому приятно прикасаться. При этом стул крепкий и надежный благодаря металлическому каркасу. Отличительная особенность серии — серебряные кончики ножек, которые выполнены из металла, окрашенного в черный цвет. Сочетание серого с черным станет ярким акцентом в светлом интерьере или подчеркнет классический дизайн помещения.

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота посадочного места 505 мм
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветзеленый, коричневый
  • Материал ножекметалл
  • Страна изготовленияРоссия

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