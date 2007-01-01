Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Орсет, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Орсет, белый
97 оценок
11 090
Товар в корзине. Перейти
Стул Орсет, белый - фото 1Стул Орсет, белый - фото 2Стул Орсет, белый - фото 3Стул Орсет, белый - фото 4Стул Орсет, белый - фото 5Стул Орсет, белый - фото 6Стул Орсет, белый - фото 7

Стул Орсет, белый

Артикул: CH-050-138
97 оценок
Основные характеристики
  • Длина470 мм
  • Ширина470 мм
  • Высота1000 мм
  • Высота спинки530 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Бринтелликс с мягкой спинкой, медь-бежевый
Фотография товара Стул Бринтелликс с мягкой спинкой, медь-бежевый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Бринтелликс с мягкой спинкой, серебро-бежевый
Фотография товара Стул Бринтелликс с мягкой спинкой, серебро-бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Отличный стул для тех, кто любит сочетание удобства конструкции и подчеркнутую декоративность изделий.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина470 мм
  • Ширина470 мм
  • Высота1000 мм
  • Высота спинки530 мм
  • Вес6.5 кг
  • Материал сиденьяжаккард
  • Материал каркасабук, дерево
  • Цветбежевый, белый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкажаккард
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки470 мм
  • Глубина упаковки1100 мм
  • Вес упаковки16 кг
  • Объём упаковки0.36 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Тюльпан лайт, велюр зеленый Велутто 33, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан лайт, велюр зеленый Велутто 33, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от5 79030
8 190 ₽

Стул Тюльпан лайт, велюр зеленый Велутто 33, ножки металл

41
Фотография товара Стул Бекал,темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бекал,темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Стул Бекал,темно-серый

93
В наличии 30 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Фенди, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Фенди, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69015
7 790 ₽

Полукресло Фенди, велюр серый

12
Фотография товара Стул Almero, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Almero, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Стул Almero, желтый

8
Настоящее фото товара Табурет Вегас, каркас черный, перламутр, произведённого компанией ChiedoCover
790

Табурет Вегас, каркас черный, перламутр

15
Фотография товара Стул Авелла, светло-серый, шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Авелла, светло-серый, шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
28 890

Стул Авелла, светло-серый, шенилл

9
Фотография товара Стул Лира, массив бука, андрис бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лира, массив бука, андрис бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 290

Стул Лира, массив бука, андрис бежевый

12
  • желтый, коричневый, золотой
  • бежевый, белый, золотой
  • белый, черный, золотой
Фотография товара Стул Кларент, массив березы, андрис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кларент, массив березы, андрис, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Кларент, массив березы, андрис

13
  • бежевый
  • коричневый, белый, золотой
Фотография товара Стул обеденный Гэрри, цвет сиденья белый, ножки пластик черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Гэрри, цвет сиденья белый, ножки пластик черные, произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Стул обеденный Гэрри, цвет сиденья белый, ножки пластик черные

11
В наличии 42 шт.
Фотография товара Стул барный Каст, темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Каст, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Стул барный Каст, темно-коричневый

9

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Лофт 4 уличный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт 4 уличный, произведённого компанией ChiedoCover
18 890

Стол Лофт 4 уличный

13
Настоящее фото товара Стол раздвижной Амор 1000+300, азул, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
29 590

Стол раздвижной Амор 1000+300, азул, черный муар

12
  • черный, светло-серый
  • серый, черный, светло-серый
  • белый, светло-серый
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Грант 900, лавант, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
12 990

Стол нераздвижной Грант 900, лавант, черный муар

6
  • белый
  • серый, черный
  • коричневый, черный
  • черный, светло-коричневый
Фотография товара Стол Квант 12 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Квант 12, произведённого компанией ChiedoCover
28 890

Стол Квант 12

6
Настоящее фото товара Стол Арки М 100 чёрный/слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
24 590
Оптовая цена

Стол Арки М 100 чёрный/слоновая кость

11
В наличии 4 шт.
Новинка
Фотография товара Стол Керамма, черный/керамика белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Керамма, черный/керамика белая, произведённого компанией ChiedoCover
30 890

Стол Керамма, черный/керамика белая

14
  • белый, черный
  • черный, мрамор
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стол Milena золото/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Milena золото/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
Оптовая цена

Стол Milena золото/ белый

50
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Грант 900, даркстоун, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
12 990

Стол нераздвижной Грант 900, даркстоун, белый муар

11
  • белый
  • серый, черный
  • коричневый, черный
  • черный, светло-коричневый
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Лаки мини 900мм, мрамор белый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
9 690

Стол нераздвижной Лаки мини 900мм, мрамор белый, белый муар

6
  • белый, темно-серый
  • серый, черный
  • коричневый, черный
  • черный
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Журнальный столик Инклин, произведённого компанией ChiedoCover
14 790

Журнальный столик Инклин

11
В пути 1229 шт.

Другие товары из раздела стулья для кафе

Фотография товара Стул Толикс, цвет по РАЛ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс, цвет по РАЛ, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена

Стул Толикс, цвет по РАЛ

80
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стул Rain, бежево-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rain, бежево-серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена

Стул Rain, бежево-серый

30
  • черный
  • серый
  • белый
Распродажа
Фотография товара Стул Texas, экокожа, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Texas, экокожа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49044
16 690 ₽Оптовая цена

Стул Texas, экокожа, коричневый

26
В наличии 93 шт.
Фотография товара Стул Шилин, черная экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Шилин, черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена

Стул Шилин, черная экокожа

36
  • коричневый
  • серый
  • черный
  • белый, серый
В наличии 57 шт.
Фотография товара Cтул Стайлс, черная ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Стайлс, черная ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Cтул Стайлс, черная ткань

5
  • синий, черный
  • черный
В наличии 43 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Балла, бежевый, коричневая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Балла, бежевый, коричневая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от12 39033
18 390 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Балла, бежевый, коричневая экокожа

26
  • коричневый, серый, черный
  • бежевый, коричневый
  • светло-коричневый
В наличии 212 шт.В пути 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Roll, зеленый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена

Стул Roll, зеленый велюр

7
  • коричневый, белый
  • бежевый, серый
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Dambo, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Dambo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 99020
17 290 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Dambo, серый

26
В наличии 2 шт.В пути 50 шт.
Фотография товара Стул барный Рио, белый, светлое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Рио, белый, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Стул барный Рио, белый, светлое дерево

9
В наличии 55 шт.
Фотография товара Стул барный Хлое, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Хлое, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул барный Хлое, серый, черный

5
В наличии 7 шт.

Товар в корзине

Стул Орсет, белый
Стул Орсет, белый
от 11 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Лофт 4 уличный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт 4 уличный, произведённого компанией ChiedoCover
18 890

Стол Лофт 4 уличный

13
Настоящее фото товара Стол раздвижной Амор 1000+300, азул, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
29 590

Стол раздвижной Амор 1000+300, азул, черный муар

12
  • черный, светло-серый
  • серый, черный, светло-серый
  • белый, светло-серый
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Грант 900, лавант, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
12 990

Стол нераздвижной Грант 900, лавант, черный муар

6
  • белый
  • серый, черный
  • коричневый, черный
  • черный, светло-коричневый
Фотография товара Стол Квант 12 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Квант 12, произведённого компанией ChiedoCover
28 890

Стол Квант 12

6

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности