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Стул Роквелл, Malmo New 85, светлый орех

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина470 мм
  • Материал каркасабук, массив дерева
  • Цветголубой, коричневый

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