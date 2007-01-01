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Настоящее фото товара Стул Роквелл, Malmo New 85, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Роквелл, Malmo New 85, светлый орех
38 оценок
6 59042
11 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Роквелл, Malmo New 85, светлый орех - фото 1Стул Роквелл, Malmo New 85, светлый орех - фото 2Стул Роквелл, Malmo New 85, светлый орех - фото 3Стул Роквелл, Malmo New 85, светлый орех - фото 4Стул Роквелл, Malmo New 85, светлый орех - фото 5Стул Роквелл, Malmo New 85, светлый орех - фото 6Стул Роквелл, Malmo New 85, светлый орех - фото 7Стул Роквелл, Malmo New 85, светлый орех - фото 8Стул Роквелл, Malmo New 85, светлый орех - видео 9
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Реальное изображение товара 1 Стул Роквелл, Malmo New 85, светлый орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Роквелл, Malmo New 85, светлый орех производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Роквелл, Malmo New 85, светлый орех

Артикул: CH-027-240
38 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота780 мм
  • Вес4,5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Габариты упаковки:

Количество изделий в упаковке: 1-2 шт
Ширина: 630 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 910 мм
Объем: 0.32 м³
Вес: 5-10 кг

Количество изделий в упаковке: 3-5 шт
Ширина: 780 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 1050 мм
Объем: 0.46 м³
Вес: 15-25 кг

Полностью в разборе в коробке

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота780 мм
  • Вес4,5 кг
  • Материал каркасабук, массив дерева
  • Цветголубой, коричневый
  • Страна изготовленияРоссия
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки820 мм
  • Высота упаковки740 мм
  • Глубина упаковки100 мм
  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты покрытияСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по сборке
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты покрытия - Покрытие дерево

Стул Роквелл, Malmo New 85, светлый орех - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - ВенгеМатериал - Бук. Цвет - Венге
Стул Роквелл, Malmo New 85, светлый орех - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Старинный орехМатериал - Бук. Цвет - Старинный орех
Стул Роквелл, Malmo New 85, светлый орех - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Красное деревоМатериал - Бук. Цвет - Красное дерево
Стул Роквелл, Malmo New 85, светлый орех - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Светлый орехМатериал - Бук. Цвет - Светлый орех
Стул Роквелл, Malmo New 85, светлый орех - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - НатуральныйМатериал - Бук. Цвет - Натуральный
Стул Роквелл, Malmo New 85, светлый орех - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Органика белыйМатериал - Бук. Цвет - Органика белый
Стул Роквелл, Malmo New 85, светлый орех - покрытие в цвете Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Стул Роквелл, Malmo New 85, светлый орех - покрытие в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Роквелл, Malmo New 85, светлый орех - покрытие в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Роквелл, Malmo New 85, светлый орех - покрытие в цвете Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Стул Роквелл, Malmo New 85, светлый орех - покрытие в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Роквелл, Malmo New 85, светлый орех - покрытие в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Роквелл, Malmo New 85, светлый орех - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Роквелл, Malmo New 85, светлый орех - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Роквелл, Malmo New 85, светлый орех - покрытие в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Роквелл, Malmo New 85, светлый орех - покрытие в цвете Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003

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Товар в корзине

Стул Роквелл, Malmo New 85, светлый орех
Стул Роквелл, Malmo New 85, светлый орех
от 6 590
11 290 ₽
В корзине

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