Характеристики товара
Описание
Кресло лаунж Royal Stripes велюр синий
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина670 мм
- Высота730 мм
- Ширина сиденья610 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес8.8 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсиний, черный
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки630 мм
- Высота упаковки630 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Вес упаковки10.8 кг
- Объём упаковки0.24 м3
- Габариты упаковки для логистики630
- Изделия стопируютсяНет