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Настоящее фото товара Стол Дувр, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Дувр
40 оценок
15 190
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Стол Дувр

Артикул: CH-004-558
40 оценок
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750 мм
  • Вид кромкиПВХ
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Дувр — идеальное сочетание функциональности и стиля для вашего заведения.

Современный обеденный стол в стиле лофт станет универсальным решением для ресторанов, кафе и офисов.

Ключевые преимущества:
✔ Усиленная конструкция — опоры обеспечивают исключительную устойчивость при интенсивной эксплуатации
✔ Гигиеничность — гладкая деревянная поверхность с защитным покрытием устойчива к пятнам и легко дезинфицируется
✔ Эргономичный дизайн — свободное пространство между опорами обеспечивает комфортную посадку для гостей
✔ Стилевая универсальность — нейтральная палитра впишется в концепцию любого интерьера

Выбирая стол Дувр, вы инвестируете в мебель, где каждая деталь продумана для бизнеса — от износостойких материалов до эргономичных пропорций. Идеальное решение для владельцев, ценящих сдержанную эстетику и безупречное качество.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материалметалл, дерево
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты столешницыСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Дувр - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Дувр - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Дувр - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Дувр - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Дувр - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Дувр - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Дувр - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Дувр - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Дувр - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Дувр - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Дувр - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Дувр - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Дувр - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Дувр - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Дувр - столешница в цвете Белый Белый
Стол Дувр - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Дувр - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Дувр - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Дувр - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Дувр - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Дувр - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Дувр - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Дувр - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Дувр - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Дувр - столешница в цвете БукБук
Стол Дувр - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Дувр - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Дувр - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Дувр - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Дувр - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан

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