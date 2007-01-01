Характеристики товара
Описание
Стол Дувр — идеальное сочетание функциональности и стиля для вашего заведения.
Современный обеденный стол в стиле лофт станет универсальным решением для ресторанов, кафе и офисов.
Ключевые преимущества:
✔ Усиленная конструкция — опоры обеспечивают исключительную устойчивость при интенсивной эксплуатации
✔ Гигиеничность — гладкая деревянная поверхность с защитным покрытием устойчива к пятнам и легко дезинфицируется
✔ Эргономичный дизайн — свободное пространство между опорами обеспечивает комфортную посадку для гостей
✔ Стилевая универсальность — нейтральная палитра впишется в концепцию любого интерьера
Выбирая стол Дувр, вы инвестируете в мебель, где каждая деталь продумана для бизнеса — от износостойких материалов до эргономичных пропорций. Идеальное решение для владельцев, ценящих сдержанную эстетику и безупречное качество.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1600 мм
- Ширина900 мм
- Высота750 мм
- Вид кромкиПВХ
- Материалметалл, дерево
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет