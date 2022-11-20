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Стол Дувр

7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал дерево, металл

Высота: 77 см


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Варианты размеров

Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Толщина, мм Материал Вес, кг Стоимость, руб
1600 900 750 40 массив сосны 53 17090
1500 800 750 40 массив сосны 47 14990
1400 700 750 40 массив сосны 42 12990
1300 600 750 40 массив сосны 37 11090
1200 600 750 40 массив сосны 36 10890
1100 600 750 40 массив сосны 35 10290
1600 900 750 40 массив дуба 64 41090
1500 800 750 40 массив дуба 56 34990
1400 700 750 40 массив дуба 49 29190
1300 600 750 40 массив дуба 43 24090
1200 600 750 40 массив дуба 41 22590
1100 600 750 40 массив дуба 39 21390

Варианты столешницы

Стол Дувр - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стол Дувр - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стол Дувр - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стол Дувр - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стол Дувр - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стол Дувр - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стол Дувр - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стол Дувр - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

Стол Дувр — выполненные заказы

Фотография товара Стол Дувр, столешница массив сосны от компании ChiedoCover.Стол Дувр, столешница массив сосныФотография товара Стол Дувр, столешница - сосна от компании ChiedoCover.Стол Дувр, столешница - сосна
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