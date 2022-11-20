Характеристики товара
Описание
Материал дерево, металл
Высота: 77 см
Материал дерево, металл
Высота: 77 см
|Длина, мм
|Ширина, мм
|Высота, мм
|Толщина, мм
|Материал
|Вес, кг
|Стоимость, руб
|1600
|900
|750
|40
|массив сосны
|53
|17090
|1500
|800
|750
|40
|массив сосны
|47
|14990
|1400
|700
|750
|40
|массив сосны
|42
|12990
|1300
|600
|750
|40
|массив сосны
|37
|11090
|1200
|600
|750
|40
|массив сосны
|36
|10890
|1100
|600
|750
|40
|массив сосны
|35
|10290
|1600
|900
|750
|40
|массив дуба
|64
|41090
|1500
|800
|750
|40
|массив дуба
|56
|34990
|1400
|700
|750
|40
|массив дуба
|49
|29190
|1300
|600
|750
|40
|массив дуба
|43
|24090
|1200
|600
|750
|40
|массив дуба
|41
|22590
|1100
|600
|750
|40
|массив дуба
|39
|21390
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