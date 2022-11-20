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Стул Napoli светло-бирюзовый с чёрными ножками - фото 1Стул Napoli светло-бирюзовый с чёрными ножками - фото 2Стул Napoli светло-бирюзовый с чёрными ножками - фото 3

Стул Napoli светло-бирюзовый с чёрными ножками

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Napoli, выполненный в эффектном светло-бирюзовом оттенке с чёрными ножками - это не только стильный, но и ультрафункциональный предмет интерьера. Мягкая, приятная на ощупь обивка очень проста в уходе, а прочный стальной каркас позволяет этому стулу выдерживать нагрузки до 150 килограммов. Легкая конструкция позволяет расставить яркие акценты в Вашем интерьере, не оставляя ощущения излишней загруженности.

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота посадочного места 460 мм
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветбирюзовый
  • Материал ножекметалл
  • Страна изготовленияРоссия

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