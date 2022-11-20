Характеристики товара
Описание
Стул Napoli, выполненный в эффектном светло-бирюзовом оттенке с чёрными ножками - это не только стильный, но и ультрафункциональный предмет интерьера. Мягкая, приятная на ощупь обивка очень проста в уходе, а прочный стальной каркас позволяет этому стулу выдерживать нагрузки до 150 килограммов. Легкая конструкция позволяет расставить яркие акценты в Вашем интерьере, не оставляя ощущения излишней загруженности.
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина560 мм
- Глубина520 мм
- Высота посадочного места 460 мм
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветбирюзовый
- Материал ножекметалл
- Страна изготовленияРоссия