Товар в корзине. Перейти
Стул Tois, черный - фото 1Стул Tois, черный - фото 2Стул Tois, черный - фото 3Стул Tois, черный - фото 4Стул Tois, черный - фото 5

Стул Tois, черный

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул 1203AM светлый
Стул 1203AM светлый
Следующий Стул Хит 25мм с полкой для бумаг
Стул 1203AM светлый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина510 мм
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьякожзам
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
106Хит

Стул Патрик 20мм

Стул Азия 20ммНастоящее фото товара Стул Азия 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49031
2 150 ₽
135Хит

Стул Азия 20мм

Стул Дания 25ммНастоящее фото товара Стул Дания 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 89035
2 890 ₽
16

Стул Дания 25мм

Стул Боди 25ммНастоящее фото товара Стул Боди 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99032
2 890 ₽
13

Стул Боди 25мм

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневыйНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99024
2 600 ₽
6

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый

Настоящее фото товара Стул Вертекс 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
9

Стул Вертекс 20мм

Стул Молот 20ммНастоящее фото товара Стул Молот 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75015
2 050 ₽
7

Стул Молот 20мм

Стул Азия 25ммНастоящее фото товара Стул Азия 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59031
2 280 ₽
121Хит

Стул Азия 25мм

Стул Патрик 20мм ЛайтНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99023
2 560 ₽
14

Стул Патрик 20мм Лайт

Стул Хит 20мм - золото, красная коронаНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45033
2 150 ₽
124Хит

Стул Хит 20мм - золото, красная корона

С этим товаром покупают
Чехол 01 цветнойНастоящее фото товара Чехол 01 цветной, произведённого компанией ChiedoCover
4906
519 ₽Оптовая цена
12

Чехол 01 цветной

Чехол 01 на стул Кьявари, бежевыйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
8

Чехол 01 на стул Кьявари, бежевый

Чехол 01 на стул Кьявари, пыльный розовыйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, пыльный розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
7

Чехол 01 на стул Кьявари, пыльный розовый

Настоящее фото товара Чехол 56 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от990
14

Чехол 56 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Чехол 63 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от750
13

Чехол 63 из плотного спандекса

Чехол 46 с прямой спинкой, бордовыйНастоящее фото товара Чехол 46 с прямой спинкой, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от450
9

Чехол 46 с прямой спинкой, бордовый

Чехол 48, бордовыйНастоящее фото товара Чехол 48, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
11

Чехол 48, бордовый

Другие товары из разделапо расположению
Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синийНастоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
10

Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-11, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
8

Кресло игровое VIKING-11, синее

Кресло офисное TopChairs Clerk черноеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Clerk черное, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
7

Кресло офисное TopChairs Clerk черное

Стул Офисный с пюпитромНастоящее фото товара Стул Офисный с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
10

Стул Офисный с пюпитром

Стул Хит 25мм с пюпитромНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39021
2 990 ₽
10

Стул Хит 25мм с пюпитром

Стул Сахара 25мм с откидным столикомНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм с откидным столиком, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89015
3 390 ₽
11

Стул Сахара 25мм с откидным столиком