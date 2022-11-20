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Стул Peki тёмно-серый, терракотовый - фото 1Стул Peki тёмно-серый, терракотовый - фото 2Стул Peki тёмно-серый, терракотовый - фото 3

Стул Peki тёмно-серый, терракотовый

12 оценок
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Стул Peki синий, горчичный

Характеристики товара

Описание

Мягкие стулья Peki станут истинным украшением интерьера в любом стиле. Они одинаково хорошо подойдут как для гостиной, так и для спальни и даже для кафе или ресторана. Стул с мягкой спинкой располагает к комфорту и уюту. Обивка — мягкий нежный велюр, к которому приятно прикасаться. При этом стул крепкий и надежный благодаря металлическому каркасу. Отличительная особенность серии — золотые кончики ножек, которые выполнены из металла, окрашенного в черный цвет. Сочетание синего с горичным станет ярким акцентом в интерьере или подчеркнет классический дизайн помещения.

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота посадочного места 505 мм
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветкоричневый, серый
  • Материал ножекметалл
  • Страна изготовленияРоссия

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