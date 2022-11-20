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Стол обеденный Толедо D80

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Характеристики товара

Описание

Стол Толедо - олицетворение стиля и изящества.

Стильная модель обеденного стола с плавными очертаниями украсит кухню, столовую, дачную террасу или современное кафе. Стильная ножка изготовлена из металла в золотом цвете, диаметр столешницы 80 см.

3 коробки / 1 шт.

Габариты: 88*88*25

  • 1короб: 88*88*7
  • 2короб: 53*53*6
  • 3короб: 75*12*12

Вес брутто: 19,500

  • 1короб: 8,300
  • 2короб: 10,000
  • 3короб: 1,200

Объем: 0,080

  • 1короб: 0,054
  • 2короб: 0,016
  • 3короб: 0,010
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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Диаметр800 мм
  • Вес7.3 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбелый, золотой

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