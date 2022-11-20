Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина505 мм
- Глубина570 мм
- Высота830 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Вес7.283 кг
- Объем0.075 л
- Материал ножекОкрашенный металл
- Количество мест1
- Страна изготовленияРоссия
Стул Ува NS, береза/ белый
Стул барный Ува L, орех/ синий
Стул барный Ува L, серый/ шоколад
Стул Mark
Стул Eames V, мягкий велюр, морской голубой
Стул Eames V, мягкий велюр, брусничный красный
Стул Eames V, мягкий велюр, молодая фисташка
Стул Бикон, голубая пастель
Стул Скалабрини, тихий океан
Стул Уинборн, графит