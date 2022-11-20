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Стул Витторио, зеленый

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Ширина450 мм
  • Длина545 мм
  • Вес6.8 кг
  • Объем0.07 мл
  • Количество мест1
  • Цветзеленый

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