Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Ширина450 мм
- Длина545 мм
- Вес6.8 кг
- Объем0.07 мл
- Количество мест1
- Цветзеленый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стол складной Натали серый
Стол Тэодоро
Стол Орион 2-1600
Стол Next дуб Канзас/Вольфрам
Комплект мебели Аврора, 4 стула, светло-коричневый
Стол садовый Панама, мокка