Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина590 мм
- Высота820 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес5,9 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветсиний
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Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардом
Стул Bruno винный
Стул Bruno зелёный
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