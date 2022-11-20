Товар в корзине. Перейти
Стул Аэр, ножки черные, велюр синий - фото 1Стул Аэр, ножки черные, велюр синий - фото 2Стул Аэр, ножки черные, велюр синий - фото 3Стул Аэр, ножки черные, велюр синий - фото 4Стул Аэр, ножки черные, велюр синий - фото 5Стул Аэр, ножки черные, велюр синий - фото 6Стул Аэр, ножки черные, велюр синий - фото 7

Стул Аэр, ножки черные, велюр синий

Артикул: CH-049-421
6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Аэр, ножки черные, велюр салатовый
Стул Аэр, ножки черные, велюр салатовый
Следующий Стул Аэр, ножки черные, велюр бежевый
Стул Аэр, ножки черные, велюр салатовый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота820 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес5,9 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветсиний

Выполненные заказы

Стул Аэр, ножки черные, велюр синий
Стул Аэр, ножки черные, велюр синийСтул Аэр, ножки черные, велюр синийСтул Аэр, ножки черные, велюр синийСтул Аэр, ножки черные, велюр синийСтул Аэр, ножки черные, велюр синий
Подробнее о заказе

Похожие товары

Стул обеденный Batista, мятныйНастоящее фото товара Стул обеденный Batista, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
10

Стул обеденный Batista, мятный

В наличии 83 шт.
Стул обеденный Batista, зеленыйНастоящее фото товара Стул обеденный Batista, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
14

Стул обеденный Batista, зеленый

В наличии 47 шт.
Стул обеденный Batista, серыйНастоящее фото товара Стул обеденный Batista, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
8

Стул обеденный Batista, серый

В наличии 53 шт.
Стул полубарный Dave латтеНастоящее фото товара Стул полубарный Dave латте, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
12

Стул полубарный Dave латте

В наличии 11 шт.
Стул полубарный Leo кофейныйНастоящее фото товара Стул полубарный Leo кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена
7

Стул полубарный Leo кофейный

В наличии 11 шт.
Стул Paola зеленый с жаккардомНастоящее фото товара Стул Paola зеленый с жаккардом, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена
12

Стул Paola зеленый с жаккардом

В наличии 16 шт.
Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардомНастоящее фото товара Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардом, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
6

Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардом

В наличии 17 шт.
Стул Bruno винныйНастоящее фото товара Стул Bruno винный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена
15

Стул Bruno винный

Стул Bruno зелёныйНастоящее фото товара Стул Bruno зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена
12

Стул Bruno зелёный

В наличии 25 шт.
Стул Leo латтеНастоящее фото товара Стул Leo латте, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
12

Стул Leo латте

В наличии 23 шт.
С этим товаром покупают
Стул Раунд 20ммНастоящее фото товара Стул Раунд 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79030
2 550 ₽
29

Стул Раунд 20мм

Стул Хит 20мм - золото, старт серыйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, старт серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49031
2 150 ₽
24

Стул Хит 20мм - золото, старт серый

Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона краснаяНастоящее фото товара Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 84020
2 280 ₽
26

Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная

В наличии 220 шт.
Стул Харизма NEW, пластиковый, белыйНастоящее фото товара Стул Харизма NEW, пластиковый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
3

Стул Харизма NEW, пластиковый, белый

Настоящее фото товара Стул Виота 223, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
16

Стул Виота 223, серый

Обеденный стул Чико, шоколадныйНастоящее фото товара Обеденный стул Чико, шоколадный, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
11

Обеденный стул Чико, шоколадный

В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Стул Princess с подлокотниками, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
16 790
Оптовая цена
7

Стул Princess с подлокотниками, слоновая кость

В наличии 6 шт.
Другие товары из разделастулья для дома
Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножкиНастоящее фото товара Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 5909
9 390 ₽
15

Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки

Стул Мила, желтый вельвет, черные ножкиНастоящее фото товара Стул Мила, желтый вельвет, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 3909
9 190 ₽
17

Стул Мила, желтый вельвет, черные ножки

Стул Марк, голубой велюрНастоящее фото товара Стул Марк, голубой велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
12

Стул Марк, голубой велюр