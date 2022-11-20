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Кресло Манго белый - фото 1

Кресло Манго белый

Артикул: CH-052-647
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Широко расставленные ножки из массива бука и практичный металлический каркас обеспечивают надежность и устойчивость конструкции. Удобная мягкая спинка, широкое сиденье. Обивка из мягкого вельвета обеспечивает комфорт и уют.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 76*77*71
Вес брутто: 12,000
Объем: 0,415

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Основные характеристики

  • Ширина710 мм
  • Глубина820 мм
  • Высота940 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Вес9,500 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Обивкавельвет
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, белый
  • Страна изготовленияКитай

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