Характеристики товара
Описание
Широко расставленные ножки из массива бука и практичный металлический каркас обеспечивают надежность и устойчивость конструкции. Удобная мягкая спинка, широкое сиденье. Обивка из мягкого вельвета обеспечивает комфорт и уют.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 76*77*71
Вес брутто: 12,000
Объем: 0,415
Основные характеристики
- Ширина710 мм
- Глубина820 мм
- Высота940 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Вес9,500 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Обивкавельвет
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый, белый
- Страна изготовленияКитай