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Стул Vento серое

Артикул: CH-036-024
35 оценок
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Характеристики товара

Описание

Компьютерное кресло Vento с каретной стяжкой - это стильное и удобное кресло, которое подойдет для использования в домашнем офисе. Корпус кресла выполнен из металла, что обеспечивает прочность и стабильность кресла. Дизайн кресла выполнен в стиле старинного кресла, что придает ему элегантный и роскошный вид. Каретная стяжка на обивке кресла добавляет дополнительный шарм и делает кресло более интересным и уникальным. Кресло Vento также имеет регулировку по высоте, что позволяет настроить его под любой рост и предпочтения пользователя. В целом, это кресло является отличным выбором для тех, кто ищет удобное, стильное и функциональное кресло для использования в домашнем офисе.

Кресло
Ширина 58 см x Глубина 66 см x Высота 98 — 108 см
Сиденье
Ширина 51 см x Глубина 46 см x Высота 50 — 60 см

Тип механизма: топ-ган

Вес: 15.5 кг
Объем: 0.3 куб. м
Размер упаковки: 600 x 810 x 650 мм

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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота980/1080 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Вес15.5 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал ножекХромированный металл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

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