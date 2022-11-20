Характеристики товара
Описание
Компьютерное кресло Vento с каретной стяжкой - это стильное и удобное кресло, которое подойдет для использования в домашнем офисе. Корпус кресла выполнен из металла, что обеспечивает прочность и стабильность кресла. Дизайн кресла выполнен в стиле старинного кресла, что придает ему элегантный и роскошный вид. Каретная стяжка на обивке кресла добавляет дополнительный шарм и делает кресло более интересным и уникальным. Кресло Vento также имеет регулировку по высоте, что позволяет настроить его под любой рост и предпочтения пользователя. В целом, это кресло является отличным выбором для тех, кто ищет удобное, стильное и функциональное кресло для использования в домашнем офисе.
Кресло
Ширина 58 см x Глубина 66 см x Высота 98 — 108 см
Сиденье
Ширина 51 см x Глубина 46 см x Высота 50 — 60 см
Тип механизма: топ-ган
Вес: 15.5 кг
Объем: 0.3 куб. м
Размер упаковки: 600 x 810 x 650 мм
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина660 мм
- Высота980/1080 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Вес15.5 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал ножекХромированный металл
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай