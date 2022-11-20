Товар в корзине. Перейти
Стул Роза Диамант, вельвет синий, ножки белые - фото 1Стул Роза Диамант, вельвет синий, ножки белые - фото 2Видеообзор мягкого стула Роза - ChiedoCover - видео 3Стул Роза Диамант, вельвет синий, ножки белые - фото 4Стул Роза Диамант, вельвет синий, ножки белые - фото 5Стул Роза Диамант, вельвет синий, ножки белые - фото 6Стул Роза Диамант, вельвет синий, ножки белые - фото 7Стул Роза Диамант, вельвет синий, ножки белые - фото 8Стул Роза Диамант, вельвет синий, ножки белые - фото 9Стул Роза Диамант, вельвет синий, ножки белые - фото 10

Стул Роза Диамант, вельвет синий, ножки белые

30 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Киви, велюр серо-розовый
Стул Киви, велюр серо-розовый
Следующий Стул Маллин Диамант, вельвет красный, черные ножки
Стул Киви, велюр серо-розовый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации
Скачать паспорт изделия

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес7,2 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсиний, белый

Популярные варианты обивки

Стул Роза Диамант, вельвет синий, ножки белые - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Роза Диамант, вельвет синий, ножки белые - обивка в цвете 0909
Стул Роза Диамант, вельвет синий, ножки белые - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Роза Диамант, вельвет синий, ножки белые - обивка в цвете LilacLilac
Стул Роза Диамант, вельвет синий, ножки белые - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Роза Диамант, вельвет синий, ножки белые - обивка в цвете CreamCream
Стул Роза Диамант, вельвет синий, ножки белые - обивка в цвете 666666
Стул Роза Диамант, вельвет синий, ножки белые - обивка в цвете 0404
Стул Роза Диамант, вельвет синий, ножки белые - обивка в цвете ecruecru
Стул Роза Диамант, вельвет синий, ножки белые - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Роза Диамант, вельвет синий, ножки белые - обивка в цвете 1414
Стул Роза Диамант, вельвет синий, ножки белые - обивка в цвете 88
Стул Роза Диамант, вельвет синий, ножки белые - обивка в цвете 4141
Стул Роза Диамант, вельвет синий, ножки белые - обивка в цвете 2626
Смотреть полный каталог обивок

Стул Роза Диамант, вельвет синий, ножки белые — выполненные заказы

Фотография товара Стул Роза Диамант, кант, ткань шенилл от компании ChiedoCover.Стул Роза Диамант, кант, ткань шениллФотография товара Стул Роза, отстрочка Диамант, ткань шенилл, белый кант, ножки бук от компании ChiedoCover.Стул Роза, отстрочка Диамант, ткань шенилл, белый кант, ножки букФотография товара Cтул Роза диамант, velutto 12, цвет ножек-белый от компании ChiedoCover.Cтул Роза диамант, velutto 12, цвет ножек-белыйФотография товара Стул Роза, Elite Kadife 279, цвет ножек-лак от компании ChiedoCover.Стул Роза, Elite Kadife 279, цвет ножек-лакФотография товара Стул Роза, гобелен ромбы, крутящаяся основа от компании ChiedoCover.Стул Роза, гобелен ромбы, крутящаяся основаФотография товара Стул Роза, гобелен, ножки разборные металлические от компании ChiedoCover.Стул Роза, гобелен, ножки разборные металлическиеФотография товара Стул Роза Диамант, Zizi 633, цвет ножек-чёрная морилка от компании ChiedoCover.Стул Роза Диамант, Zizi 633, цвет ножек-чёрная морилкаФотография товара Стул Роза, велюр бледно-сиреневый, принт, цвет ножек-красное дерево от компании ChiedoCover.Стул Роза, велюр бледно-сиреневый, принт, цвет ножек-красное деревоФотография товара Стул Роза Диамант, велюр синий, ножки морилка орех от компании ChiedoCover.Стул Роза Диамант, велюр синий, ножки морилка орехФотография товара Cтул Роза Диамант, велюр бордовый, цвет ножек-лак от компании ChiedoCover.Cтул Роза Диамант, велюр бордовый, цвет ножек-лак
Все заказы

Похожие товары

Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, AfitapНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap, произведённого компанией ChiedoCover
от2 59032
3 790 ₽
40

Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap

Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, AfitapНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
11

Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap

Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьемНастоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89020
3 590 ₽
39

Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем

Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил PalmiraНастоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89015
3 390 ₽
35

Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8904
5 090 ₽
21

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
30

Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99011
5 590 ₽
16

Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ

Стул алюминиевый Бистро - бежевыйНастоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
2

Стул алюминиевый Бистро - бежевый

Настоящее фото товара Стул алюминиевый 1201, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
6

Стул алюминиевый 1201

Стул ДжунаНастоящее фото товара Стул Джуна, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена
4

Стул Джуна

С этим товаром покупают
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневаяНастоящее фото товара Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99017
2 390 ₽
19

Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая

Столешница шпон, 60 мм, круглаяНастоящее фото товара Столешница шпон, 60 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
7

Столешница шпон, 60 мм, круглая

Новогодний чехол на стул 03Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 03, произведённого компанией ChiedoCover
от490
30

Новогодний чехол на стул 03

Стул Такер, белый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, белый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 4907
4 790 ₽
26

Стул Такер, белый деревянный

Стол Eames DST, круглыйНастоящее фото товара Стол Eames DST, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
11

Стол Eames DST, круглый

Стол Oslo, круглыйНастоящее фото товара Стол Oslo, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99039
17 990 ₽Оптовая цена
9

Стол Oslo, круглый

В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Стол Лидер 3 d1500, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 19017
6 190 ₽
24

Стол Лидер 3 d1500, орех, черный

В наличии 122 шт.
Стол Рондо белыйНастоящее фото товара Стол Рондо белый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99026
19 990 ₽Оптовая цена
6

Стол Рондо белый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стол обеденный Кослан мини, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена
5

Стол обеденный Кослан мини

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, золото, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55028
2 150 ₽
31

Стул Хит 20мм, золото, ромб синий

Другие товары из разделастулья для дома
Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножкиНастоящее фото товара Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 79016
9 190 ₽
33

Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки

Стул Riverbank розовыйНастоящее фото товара Стул Riverbank розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 650
Оптовая цена
15

Стул Riverbank розовый

В наличии 7 шт.
Стул ПрадоНастоящее фото товара Стул Прадо, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
12

Стул Прадо

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орехНастоящее фото товара Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
17

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех

Стул ВиллаНастоящее фото товара Стул Вилла, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99023
11 590 ₽
39

Стул Вилла