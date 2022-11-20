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Стул Валенсия, зеленый

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Характеристики товара

Описание

Стул кухонный Валенсия – универсальная модель, подходящая для меблировки любой части жилого помещения, от кухни до спальни. Мягкие спинка и сидение образуют единый каркас, что делает стул более прочным и долговечным. Скругленные углы и отсутствие скрепляющих элементов позволяют без напряжения принимать естественные позы. Стандартная высота сидения (45 см) обеспечивает комфортную посадку для людей любого роста. Рогожка – особо прочная экологичная ткань с тройным переплетением нитей. Материал обладает хорошей гигроскопичностью, не вызывает раздражения кожи, прост в уходе. Опора и ножки стула выполнены из металла, окрашенного в цвет натурального дерева.

1 коробка / 4 шт.
Габариты: 65х58х49
Вес брутто: 20,5 кг.
Объем: 0,1847

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина530 мм
  • Вес4.6 кг
  • Материал каркасасталь
  • Обивкарогожка
  • Максимальная нагрузка110 кг
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки490 мм
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Вес упаковки20.50 кг

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