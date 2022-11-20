Характеристики товара
Описание
Стул кухонный Валенсия – универсальная модель, подходящая для меблировки любой части жилого помещения, от кухни до спальни. Мягкие спинка и сидение образуют единый каркас, что делает стул более прочным и долговечным. Скругленные углы и отсутствие скрепляющих элементов позволяют без напряжения принимать естественные позы. Стандартная высота сидения (45 см) обеспечивает комфортную посадку для людей любого роста. Рогожка – особо прочная экологичная ткань с тройным переплетением нитей. Материал обладает хорошей гигроскопичностью, не вызывает раздражения кожи, прост в уходе. Опора и ножки стула выполнены из металла, окрашенного в цвет натурального дерева.
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 65х58х49
Вес брутто: 20,5 кг.
Объем: 0,1847
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина430 мм
- Глубина530 мм
- Вес4.6 кг
- Материал каркасасталь
- Обивкарогожка
- Максимальная нагрузка110 кг
- Цветзеленый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки580 мм
- Глубина упаковки490 мм
- Объём упаковки0.18 м3
- Вес упаковки20.50 кг