Фотография Стул В-630 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул В-630

4.9
Оптовая цена
от 4 550 ₽
При покупке от 10 штукиОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул В-630
Стул В-630
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Стул В-630

4.9
4550 ₽
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Предыдущий товар в категории Табурет В-945
Табурет В-945
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Стул В-630 Лайт

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина380 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Высота930 мм

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