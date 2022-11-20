Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Ширина490 мм
- Глубина490 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Цветголубой, серый
Стул Ницца барный
Стул Элис полубарный мятный
Стул Элис полубарный темно-синий
Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки
Стул барный Флэш черный
Стул барный Libra зеленый
Стул барный Мартин черный
Стул барный Турин изумрудный
Стул барный Турин пудровый
Стул барный Орион черный
Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой
Кресло пластиковое Cross XL, бежевый
Кресло пластиковое Cross XL, черный
Стул пластиковый Cross, черный
Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый
Стул Кроссбэк, светлый орех