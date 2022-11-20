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Стул полубарный Маллин, спинка hope 11/ велюр Velutto 08 серо-бежевый, морилка белая - фото 1Стул полубарный Маллин, спинка hope 11/ велюр Velutto 08 серо-бежевый, морилка белая - фото 2Стул полубарный Маллин, спинка hope 11/ велюр Velutto 08 серо-бежевый, морилка белая - фото 3

Стул полубарный Маллин, спинка hope 11/ велюр Velutto 08 серо-бежевый, морилка белая

5 оценок
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Стул Тюльпан полубарный, велюр bella 21 синий
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Стул Тюльпан полубарный, велюр bella 21 синий

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина490 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветголубой, серый

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