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Стул Ститч велюр синий

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Характеристики товара

Описание

Мягкое прямоугольное сиденье с невысокой спинкой анатомической формы подарит комфорт и уют. В качестве обивки используются прочные износостойкие материалы с декором в виде ромбов. Прямые металлические черные ножки, имеют нестандартную форму в виде перевернутого конуса, поэтому обеспечивают хорошую устойчивость и делают стул оригинальным. Изделие прекрасно смотреться как отдельный предмет мебели, так и в комплекте с обеденным столом.

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Основные характеристики

  • Ширина сиденья43 мм
  • Глубина сиденья46 мм
  • Вес0.01 кг
  • Материал каркасаметалл

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