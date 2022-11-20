Характеристики товара
Описание
Мягкое прямоугольное сиденье с невысокой спинкой анатомической формы подарит комфорт и уют. В качестве обивки используются прочные износостойкие материалы с декором в виде ромбов. Прямые металлические черные ножки, имеют нестандартную форму в виде перевернутого конуса, поэтому обеспечивают хорошую устойчивость и делают стул оригинальным. Изделие прекрасно смотреться как отдельный предмет мебели, так и в комплекте с обеденным столом.
Основные характеристики
- Ширина сиденья43 мм
- Глубина сиденья46 мм
- Вес0.01 кг
- Материал каркасаметалл