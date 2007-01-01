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Настоящее фото товара Стул Тоскана, орех, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Тоскана, орех
30 оценок
8 190
Товар в корзине. Перейти
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Стул Тоскана, орех

Артикул: CH-050-512
30 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота990 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул с мягкой спинкой — это воплощение элегантности и практичности. Каждое соединение выполнено с использованием надежных шиповых клеевых технологий, а для повышения прочности предусмотрены стильные проножки и косынки.
Созданный из натурального березового массива, этот стул не только прочен, но и привлекает внимание своим благородным видом.

Обивка представлена в широком ассортименте, позволяя вам выбрать идеальный вариант для вашего интерьера. Завершающий штрих — тоновая морилка на водной основе, ПУ грунт и лак, подчеркивающие красоту дерева и обеспечивающие долговечность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота990 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасадерево
  • Цветкоричневый
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки430 мм
  • Высота упаковки1030 мм
  • Глубина упаковки610 мм
  • Вес упаковки5.50 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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